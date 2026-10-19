Trovato sanguinante in piazza Garibaldi, era stato rapinato e ferito dal branco

Ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in piazza Garibaldi per un uomo ferito. Si tratta di un 50enne di origini senegalesi, ferito con un coccio di bottiglia al gluteo destro.
Secondo quanto finora ricostruito, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato accerchiato e rapinato da un gruppo di extracomunitari, in piazza Principe Umberto.
Il 50enne è stato trasportato al Pellegrini e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini dei carabinieri della stazione di Borgoloreto per chiarire dinamica e identificare i responsabili.
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Ieri sera, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Appia per un investimento pedonale. Una 70enne di origini ucraine sarebbe stata investita da una moto. Fuggito il centauro.
La donna è stata portata all’ospedale di Giugliano ed è tuttora ricoverata in prognosi riservata.
Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare il responsabile.