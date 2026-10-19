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Trovato sanguinante in piazza Garibaldi, era stato rapinato e ferito dal branco

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Trovato sanguinante in piazza Garibaldi, era stato rapinato e ferito dal branco
Trovato sanguinante in piazza Garibaldi, era stato rapinato e ferito dal branco
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Ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in piazza Garibaldi per un uomo ferito. Si tratta di un 50enne di origini senegalesi, ferito con un coccio di bottiglia al gluteo destro.

Secondo quanto finora ricostruito, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato accerchiato e rapinato da un gruppo di extracomunitari, in piazza Principe Umberto.

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Il 50enne è stato trasportato al Pellegrini e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini dei carabinieri della stazione di Borgoloreto per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

LEGGI ANCHE – Dramma sull’Appia a Sant’Antimo, 70enne travolta dalla moto in corsa

Ieri sera, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Appia per un investimento pedonale. Una 70enne di origini ucraine sarebbe stata investita da una moto. Fuggito il centauro.

La donna è stata portata all’ospedale di Giugliano ed è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare il responsabile.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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