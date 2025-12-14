PUBBLICITÀ
Udinese-Napoli: primo tempo senza troppe emozioni

Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio
Ultima modifica:
Si è concluso il primo tempo di Udinese-Napoli. A farla da padrona è sin qui lo 0 a 0.

 

Udinese-Napoli: primo tempo con poche emozioni

In questa prima frazione di gioco, i partenopei partono forte, con una palla filtrante di Spinazzola per Lang anticipato all’ultimo da Bertola. Al 20esimo di gioco, spavento in casa Napoli con Zaniolo che commette fallo su Spinazzola, ma per fortuna l’esterno ex Roma rientra in campo senza troppi problemi.

Ci prova anche Hojlund in un paio di circostanze, colpendo prima di testa ma in modo debole, con una facile presa dal parte del portiere e poi proteggendo palla dinanzi al muro bianconero che però ha la meglio.

Partita quindi sin qui bloccata, con le due squadre che dovranno cercare nuove soluzioni, in vista della ripresa del match.

 

Pasquale D' Ambrosio

