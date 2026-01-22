PUBBLICITÀ
HomeSportUfficiale, Lucca saluta il Napoli e vola in Inghilterra: le cifre dell'operazione
Sport

Ufficiale, Lucca saluta il Napoli e vola in Inghilterra: le cifre dell’operazione

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ufficiale, Lucca saluta il Napoli e vola in Inghilterra: le cifre dell'operazione
Ufficiale, Lucca saluta il Napoli e vola in Inghilterra: le cifre dell'operazione
PUBBLICITÀ

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Nottingham Forest per la cessione di Lorenzo Lucca. Il club azzurro ha ottenuto il sì dell’attaccante per un trasferimento in cui le due squadre hanno un accordo che prevede il prestito per 2 milioni di euro in questa metà di stagione con un pagamento a fine stagione da parte del club inglese di 35 milioni se decide di acquistare definitivamente l’attaccante.

Lucca ha accettato il trasferimento in Premier dove il Nottingham è quart’ultimo e vuole un attacco più affidabile per evitare di rimanere coinvolto nella retrocessione su cui ha ora 5 punti di vantaggio sul West Ham, terz’ultima e prima a retrocedere. Lucca dovrebbe presto viaggiare verso la Gran Bretagna per le visite mediche.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati