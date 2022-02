Un altro grave incidente tra Giugliano e Qualiano, schianto sulla Circumvallazione

Ancora un grave incidente poco fa sulla Circumvallazione esterna tra Giugliano e Qualiano. A scontrarsi almeno 3 vetture. Coinvolti un tir e due vetture. Ancora incerta la dinamica dello schianto che ha causato già un traffico enorme lungo l’arteria all’altezza del concessionario Russauto, dalla rotonda di Auchan a quella della guardia di finanza. Ci sono feriti. Sul posto anche un’ambulanza che ha trasportato il conducente di una delle auto coinvolte in ospedale ma non è in pericolo di vita.