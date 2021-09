La Circumvallazione esterna oramai è teatro di continui incidenti. Poco fa un altro scontro tra due vetture sempre sul tratto di Villaricca. Un camioncino si è ribaltato al centro della carreggiata, danni anche ad un’altra auto.

Ieri sera un altro schianto tra un motorino ed un’auto, nei pressi del bar Elite.

Il video del violento schianto a Villaricca, la Fiat 500 Cabrio viaggiava a 100 Km orari

E’ stata ricostruita la dinamica del terribile incidente avvenuto ieri sera sulla Circumvallazione esterna nei pressi dei bar Elite a Villaricca. A scontrarsi due vetture, una Fiat Panda che attraversava la strada uscendo da un viale e una Fiat 500 Cabrio, che invece percorreva l’arteria stradale a quasi 100 Km orari in direzione Qualiano.

Per fortuna i conducenti e passeggeri delle due vetture non sono in pericolo di vita ma lo schianto è stato tremendo. Per alcuni minuti qualcuno ha pensato al peggio visto lo scontro molto violento.

Sul posto i carabinieri e le ambulanze per soccorrere i feriti. Uno ha riportato contusioni su tutto il corpo e vari tagli. Sui social impazza il video dello schianto, girato all’interno della Fiat 500. Si vede l’auto andare a forte velocità verso lago Patria, quando all’improvviso si schianta contro la Panda che usciva dal viale ed era già in mezzo alla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo.