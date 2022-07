Minorenne ferito in un agguato a Napoli. È successo scorsa notte tra Corso Sirena e via Bernardo Quaranta intorno all’1. Il ragazzino di soli 16 anni è stato colpito al gluteo destro e portato all’Ospedale del Mare dove non è in pericolo di vita. Ancora ignote le cause del ferimento. Sulla dinamica indaga la Squadra Mobile di Napoli. Sono in corso accertamenti