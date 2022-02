Un’altra tragedia a Giugliano, muore mentre è alla guida dell’auto

Dramma a Giugliano in via Epitaffio una persona è deceduta dopo essere stata colta da malore. La tragedia è avvenuta nei pressi del complesso popolare dei 100 alloggi, a Campopannone, a pochi passi dallo stadio. La vittima era a bordo della Matiz bianca quando è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, che l’ha stroncato. La vettura è andata a finire contro il ciglio della strada. Inutili i soccorsi del medici del 118, hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo non ce l’ha fatta Sul posto anche i carabinieri, che hanno limitato la circolazione dopo aver constatato il decesso per cause naturali.

Sul posto sono arrivati anche alcuni parenti, disperati per quanto accaduto. La vittima è un uomo poco più che quarantenne.