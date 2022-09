Uso di condizionatori, tv, luce e caldaia: i consigli per risparmiare sulla bolletta

Ci sono alcuni comportamenti “consapevoli” in grado di abbassare la domanda di luce e gas che però richiedono un investimento iniziale da parte dei cittadini. Il ricambio di climatizzatori con modelli più moderni e l’installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas. Si possono affrontare piccole spese per l’acquisto di lampadine a led a basso consumo e altre più consistenti come installare pannelli solari termici per produrre acqua calda.

Attenzione a non lasciare in stand by la tivù, il decoder o il lettore Dvd. Anche le lampadine dovranno rimanere accese per meno ore. Da queste misure l’Enea stima un risparmio fino a 2,7 Smc, senza considerare eventuali norme legate al rinfrescamento che al momento sono escluse. L’obiettivo della campagna di sostenibilità rivolta ai cittadini è incidere sul contenimento di luce e gas e sulle politiche di decarbonizzazione.

IL PIANO DEL MINISTERO

Il ministero della transizione ecologica ha studiato delle misure comportamentali volontarie nell’uso efficiente dell’energia che: “Porta a una riduzione dei consumi coerente con il 15% del Regolamento Ue, pari quindi almeno a 8,2 miliardi di metri cubi di gas naturale”. Questo si legge nel testo diffuso dal ministero della Transizione ecologica. “I limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data d’inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di un’ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione”.

ABBASSARE I RISCALDAMENTI

Tra le misure previste una riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Nel testo si legge inoltre come l’Italia abbia raggiunto “all’1 settembre 2022 un livello di riempimento degli stoccaggi di circa 83%” Il ministero precisa anche che “tale valore, in linea con l’obiettivo di riempimento del 90% e anche superiore, è fondamentale per disporre di margini di sicurezza del sistema gas e affrontare il prossimo inverno”.

NUOVE REGOLE PER DOCCE ED ELETTRODOMESTICI

Inoltre il governo nel documento fa riferimento alle “misure comportamentali a costo zero”. Un analitico piano di risparmi dell’agenzia Enea che per conto del ministero per la Transizione ecologica ha stimato che è possibile risparmiare fino a 2,7 miliardi di metri cubi all’anno di gas adottando una serie di accortezze.

Tra i comportamenti da promuovere c’è la riduzione della temperatura e della durata delle docce, oppure l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo. E ancora l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza.