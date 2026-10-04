Valentina grazie a Roberto festeggia alle Cantine del Petrone

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Una serata speciale, fatta di sorrisi, amicizia, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. Ieri sera la Combriccola di Roberto Di Nuzzo ha letteralmente invaso Le Cantine del Petrone, a Camaldoli, per festeggiare Valentina in una location davvero spettacolare, perfetta per accogliere eventi e gruppi numerosi.

Ad accogliere la Combriccola ci sono stati grande cordialità, ospitalità e un’ottima cucina. Una vera botta di ferro, come si potrebbe definire una serata riuscita sotto ogni punto di vista: tavola, atmosfera e soprattutto compagnia.

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La festa di Valentina è stata un appuntamento nato con l’obiettivo di regalare un momento di allegria e convivialità, ma che rappresenta anche qualcosa di più ampio. Condividere una ricorrenza importante con altre persone significa infatti creare occasioni di incontro, soprattutto per chi, nella vita quotidiana, può ritrovarsi per diversi motivi a vivere momenti di solitudine.

La Combriccola, una realtà in continua crescita

Quella della Combriccola è ormai una realtà consolidata e in continua crescita, soprattutto tra persone single e separate che desiderano tornare a vivere la socialità in modo autentico.

Un gruppo che continua a raccogliere nuove adesioni attraverso cene, aperitivi, feste e iniziative organizzate sul territorio. Persone serie, accomunate dalla voglia di conoscersi, frequentarsi e condividere esperienze al di là dello schermo di uno smartphone.

Il principio che guida Roberto Di Nuzzo è chiaro: qualità, non quantità.

L’obiettivo non è infatti creare semplicemente un gruppo numeroso, ma una vera combriccola di persone che abbiano voglia di stare insieme, costruire nuove amicizie e vivere momenti di leggerezza e spensieratezza.

Una sorpresa che ha emozionato Valentina

A organizzare la sorpresa è stato Roberto Di Nuzzo insieme alla sua Combriccola. Un gesto particolarmente apprezzato da Valentina, che ha vissuto una serata ricca di emozioni e circondata da tanti amici.

Ed è proprio questo lo spirito dell’iniziativa: trasformare una semplice festa in un’occasione per ritrovarsi, conoscersi e condividere qualcosa di bello.

Perché spesso basta una cena, una festa o una serata trascorsa in compagnia per riscoprire quanto sia importante avere qualcuno con cui ridere, parlare e brindare.

La serata alle Cantine del Petrone ne è stata una dimostrazione concreta: tanti amici, una location suggestiva, ottimo cibo e una grande voglia di stare insieme.

Un messaggio semplice: non è mai troppo tardi

La Combriccola continua così il suo percorso, con l’idea di creare occasioni reali di socializzazione e di offrire a chi si sente solo la possibilità di rimettersi in gioco.

Il messaggio è semplice: non è mai troppo tardi per uscire di casa, conoscere nuove persone e tornare a condividere momenti insieme agli altri.

E serate come quella vissuta ieri sera dimostrano che, quando alla voglia di stare insieme si aggiungono amicizia, buona cucina e una bella organizzazione, il risultato può essere davvero una festa indimenticabile.

Chiunque voglia partecipare e conoscere la Combriccola può contattare Roberto Di Nuzzo al numero 327 353 7492oppure attraverso il suo profilo Facebook.