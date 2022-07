Valeria Marini: “Volevo farmi suora, ora faccio l’amore tutti i giorni”

Valeria Marini stava per diventare suora: la showgirl ha rilasciato la sorprendente notizia nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha fatto delle confessioni inedite riguardanti i valori più importanti della sua via come lo è la fede. L’ex gieffina ha riferito di pregare “tutte le sere Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre“, quindi ha aggiunto: “Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento…Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo“.

Valeria Marini avrebbe pefino deciso di diventare entrare in convento in un momento in cui attraversava tante difficoltà: “Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante“. A farla desistere dal proseguire in questa strada probabilmente l’arrivo del suo nuovo amore. I rumors riportano che la showgirl ha una nuova fiamma, Eddy Siniscalchi, un imprenditore napoletano di venti anni più giovane “Facciamo l’amore dalla mattina alla sera“, ha dichiarato la showgirl.