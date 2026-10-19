Agguato a Benevento, non convalidato il fermo al pregiudicato 22enne

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Si è tenuta sabato mattina l’udienza di convalida del fermo a carico di Valerio Pagnozzi, noto pregiudicato 22enne di Benevento e originario di San Martino Valle Caudina, accusato del tentato omicidio di un 27enne pregiudicato di Benevento. Il Gip presso il Tribunale di Benevento, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Vittorio Luigi Fucci e dell’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci, non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura di Benevento, emanando successivamente l’ordinanza di custodia cautelare.

Questo secondo provvedimento favorevole al Pagnozzi, avviene a distanza di 2 giorni dalla scarcerazione disposta dal Tribunale del Riesame di Napoli che, accogliendo l’eccezione procedurale dei due legali lo aveva scarcerato rimettendolo in totale libertà.

Successivamente alla scarcerazione, la Procura di Benevento aveva emesso un decreto di fermo, oggi non convalidato dal Gip a carico di Pagnozzi.

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Agguato a Benevento

Le accuse si fondano su dichiarazioni di testimoni, intercettazioni e accertamenti tecnici della Procura.

In particolare l’accusa sostiene che Pagnozzi il 27 agosto 2026 in Benevento, precisamente in Piazza De Mita presso un noto locale avrebbe estratto la pistola e avrebbe colpito più volte un 27enne pregiudicato di Benevento al fine di ucciderlo.

Il giovane ferito si era salvato rifugiandosi dietro un bancone, successivamente fu trasportato in ospedale e operato.

Dopo i colpi ci fu il fuggi fuggi dei tanti giovani presenti.

Il gestore del locale, evidentemente per la paura dell’accaduto ha accusato un malore, necessario anche per lui l’intervento dei sanitari del 118. Il Questore lo scorso 28 agosto ha previsto la chiusura del locale in cui si erano verificati i fatti per la durata di 15 giorni. Sui fatti del 27 agosto era intervenute varie istituzioni, tra cui il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Sabato il Gip presso il Tribunale di Benevento, accogliendo le argomentazioni degli avvocati Vittorio Luigi Fucci e Giuseppe Vittorio Fucci, non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura di Benevento, emanando successivamente l’ordinanza di custodia cautelare. Ora spetta al Tribunale del Riesame di Napoli nuovamente esprimersi sull’ordinanza di custodia cautelare, in questa complessa vicenda che ha visto più arresti e scarcerazioni di Pagnozzi.