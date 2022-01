Giallo sulla morte di Vanessa, l’influencer casertana trovata senza vita: ci sono 2 indagati

C’è una prima svolta sulle indagini della giovane italobrasiliana Vanessa Bruni, morta a 23 anni in un appartamento di via Astichello, a Vicenza. Quando il dramma si è consumato, la ragazza era a casa di un conoscente. La procura, che aveva aperto un’indagine per morte come conseguenza di altro reato e delegato l’autopsia sulla giovane Vanessa Bruno mancata il 9 gennaio, ha iscritto sul registro degli indagati due nomi. Il primo è quello dell’amico 23enne, originario dell’ex Jugoslavia. Quest’ultimo ha accompagnato la ragazza in quell’appartamento. Si indaga anche sul proprietario della casa popolare, un 50enne vicentino già noto alle forze dell’ordine, che in passato ha avuto problemi legati allo spaccio.

Proprio quest’ultimo ha chiesto all’amico di chiamare il 118. L’uomo era rientrato a casa dopo aver mangiato un kebab, trovando la 23enne senza vita. Quando ha sentito il corpo freddo il vicentino allora ha fatto scattare la chiamata ai soccorsi. La chiamata, però, sarebbe arrivata troppo tardi.

Secondo il medico legale il decesso sarebbe avvenuto attorno alle 18 dell’8 gennaio, un giorno prima della chiamata ai soccorsi. Attesi anche i risultati dell’autopsia, sulla quale per ora non trapela nulla