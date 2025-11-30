Vantaggio Napoli: ancora una volta David Neres

PUBBLICITÀ

Primo tempo in vantaggio nella trasferta di Roma e Napoli all’Olimpico. Rete in contropiede dell’ormai solito David Neres, servito bene da Hojlund.

Il gol in contropiede di Neres

Nonostante la Roma sia spoglia del suo allenatore Gasperini, sta facendo comunque la partita che deve fare. Il Napoli sta costruendo molto puntando sulla fisicità di Rasmus Hojlund, in contropiede arriva la rete dell’1-0 azzurro.

Tanti falli subiti dal danese dalla retroguardia romana.

Manca probabilmente un’ammonizione per Gianluca Mancini per i tanti interventi fallosi ai danni dei calciatori azzurri.

Dopo un rapido check per un presunto fallo su Koné è arrivata l’ufficialità della terza rete nelle ultime due partite di Neres in campionato, che coglie impreparata la difesa della Roma al minuto 35.

Il periodo d’oro del brasiliano

Con l’indisponibilità di Matteo Politano, l’esterno ex Benfica sta salendo in cattedra. Per lui doppietta ai danni dell’Atalanta nella vittoria per 3-1 degli uomini di Conte. Buona gara in Champions con il Qarabag e oggi la rete all’olimpico.

Gol che varrebbe momentaneamente la vetta della classifica (insieme al Milan a quota 28)