Vendetta passionale nel Napoletano, 3 donne picchiate in strada: “Quella ‘si tiene’ a mio marito”

PUBBLICITÀ

Un vero e proprio raid pe vendicare un presunto tradimento. E’ quanto avvenuto a Torre del Greco dove, come riportato da Metropolis, una donna sarebbe stata pestata poichè accusata di essere l’amante del marito. Il quotidiano vesuviano ha pubblicato anche il video, le immagini sono riprese da un balcone. Da 3 vetture si vedono uscire diversi uomini e donne pronti prima a insultare e poi a picchiare una quarantatreenne e le figlie di 22 anni e 17 anni. I fatti sono accaduti in via Roma a Torre Del Greco, all’altezza dell’incrocio con via Salvator Noto. Neanche il tempo di abbozzare una fuga e le tre donne sono state accerchiate e minacciate. La vittima è stata afferrata per i capelli e trascinata per diversi metri sotto lo sguardo delle due figlie. Al primo tentativo di reazione, sarebbero intervenuti gli uomini del commando: le tre donne sono state raggiunte da una serie di colpi alla testa e al corpo, prima di essere lasciate doloranti sul selciato. Poi il gruppo di aggressori è risalito in auto, facendo perdere le proprie tracce.

Le tre donne sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove sono state medicate e dimesse con prognosi di 5 giorni. La quarantatreenne è stata poi ascoltata dagli investigatori, impegnati a chiarire le ragioni del raid. La principale ipotesi è la vendetta per motivi passionali: non si esclude una relazione clandestina con un uomo (sposato) della vicina Ercolano «punita» dalla moglie e dai familiari.

PUBBLICITÀ