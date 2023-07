Clamorosa indiscrezione dalla Francia: “l’Al-Hilal pronto a fiondarsi su Osimhen dopo il no di Mbappé”

PUBBLICITÀ

Tifosi del Napoli in allarme nelle ultime ore. Dopo il secco no di Kylian Mbappé all’Al-Hilal, con il giocatore che ha come priorità assoluta il trasferimento, quest’anno o il prossimo, al Real Madrid, il club arabo molto presto tenterà l’assalto a Victor Osimhen. Lo riporta il quotidiano francese L’Equipe.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, l’Al-Hilal molto presto tenterà l’assalto per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, ieri volato a Parigi ma non per motivi legati al mercato, è in trattativa col club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto. La società araba vuole comunque provarci e per convincerlo sarà pronta anche per lui una ricca offerta.

Tifosi azzurri in allarme, quindi, sperando possa trattarsi solo di una voce.