Meteo

Vento e temporali tengono sotto scacco Napoli, emanata nuova allerta meteo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una nuova allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà tutta la Campania a partire dalle 9 di domani mattina, lunedì 24 novembre, fino alla stessa ora di martedì 25 novembre.

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni, che potrebbero essere diffuse e intense, anche a carattere di rovescio o temporale.

Si prevede sia la possibilità di un rischio idraulico localizzato che di tipo idrogeologico sull’intero territorio regionale.

Oltre all’allerta meteo con criticità Gialla per temporali, si evidenziano sempre su tutta la Campania, venti forti sud-occidentali, soprattutto a partire dal pomeriggio di domani e mare agitato lungo le coste esposte con possibili mareggiate.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti di locali interrati e di quelli al pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazione delle aree limitrofe, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, caduta massi in più punti del territorio e fenomeni franosi legati alla fragilità o alla saturazione dei suoli per effetto delle piogge degli ultimi giorni.

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

