Verso Inter-Napoli, Lang "bocciato" e spazio ad una novità in difesa

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lang “bocciato” da Conte e novità in difesa, la probabile formazione di Inter-Napoli
Lang “bocciato” da Conte e novità in difesa, la probabile formazione di Inter-Napoli
Poche ore al match tra Napoli e Inter, la prima del girone di ritorno di scena al “Meazza” che varrà già una fetta di Scudetto. Tre punti che permetterebbero ai nerazzurri di allungare e iniziare a creare il vuoto dietro di loro, e che invece riavvicinerebbero i partenopei al primato in classifica.

Iniziano ad arrivare, intanto, le prime indicazioni sull’undici che Antonio Conte sceglierà in vista della partita. E ci sarebbe una bocciatura “eccellente”.

Lang verso la “bocciatura” e novità in difesa, la probabile formazione di Inter-Napoli

Stando alle ultime indiscrezioni, Noa Lang non dovrebbe far parte dell’undici titolare. Una scelta, quella di Conte, che sa quasi di “bocciatura” per l’esterno olandese che non ha mai convinto fino in fondo il tecnico salentino, e che apre irrimediabilmente a possibili scenari di mercato. Continuano ad arrivare, infatti, voci dalla Turchia, con Galatasaray e Besiktas che restano interessate al giocatore.

Conte che opterebbe, quindi, per soluzioni più affidabili in vista della gara altamente delicata per il prosieguo del campionato: sarà, a questo punto, Politano a scalare sulla linea della trequarti accanto ad Elmas, con entrambi che agiranno alle spalle di Hojlund. Di conseguenza, capitan Di Lorenzo passerebbe sulla linea dei centrocampisti e salgono le quotazioni di Beukema nei tre di difesa, insieme a Rrahmani e Juan Jesus, quest’ultimo in forte vantaggio su Buongiorno. Il modulo scelto sarebbe, come accaduto in occasione delle sfide precedenti, il 3-4-2-1.

Questo il probabile undici che scenderà in campo questa sera al “Meazza”: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund.

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

