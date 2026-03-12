Verso Napoli-Lecce, cosa filtra sui recuperi di McTominay e Lobotka

PUBBLICITÀ

Arrivano aggiornamenti dall’infermeria del Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Lecce. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la situazione dei due centrocampisti Scott McTominay e Stanislav Lobotka resta diversa.

Lo scozzese sembra ormai vicino al rientro. Dopo aver smaltito l’infiammazione tendinea che lo aveva costretto a fermarsi, McTominay si candida per una convocazione già per la gara di sabato. Il recupero è praticamente completato e il centrocampista è pronto a rientrare tra le opzioni a disposizione di Antonio Conte.

Più incerta invece la situazione di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco è alle prese con un sovraccarico muscolare che lo aveva costretto a saltare l’ultima partita contro il Torino.

Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà tornare almeno nell’elenco dei convocati per la sfida contro il Lecce.

In ogni caso, anche qualora dovesse recuperare in extremis, Lobotka difficilmente partirà dal primo minuto, con lo staff tecnico orientato a gestire con prudenza il suo rientro per evitare ricadute.