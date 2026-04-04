Verso Napoli-Milan: Conte tentato dal ritorno dei “Fab Four” ma potrebbe cambiare in difesa

PUBBLICITÀ

In questo weekend ritorna la Serie A. Gli azzurri di mister Conte saranno impegnati nel delicatissimo match contro i rossoneri di mister Allegri.

Napoli-Milan: sfida d’alta classifica

Quello tra Napoli e Milan non sarà un match come gli altri. A dividere in classifica le due squadre è appena un punto. I rossoneri hanno infatti sin qui conquistato ben 63 punti mentre i partenopei inseguono a quota 62. Ad accomunare le due squadre è la voglia di porvare ad insidiare l’Inter capolista che è reduce da 3 gare poco esaltanti ma guida ancora la classifica grazie ai suoi 69 punti. D’altronde questa sarà anche la sfida che vedrà contro due tecnici vincenti quali Antonio Conte e Max Allegri. I due assieme hanno collezionato ben 11 scudetti da allenatori sulle panchine di Juventus, Milan, Inter e Napoli.

PUBBLICITÀ

Come ci arrivano le due squadre?

Il tecnico salentino è orientato a riproporre i Fab4 dal primo minuto: Anguissa e Lobotka sarà la coppia di mediani in mezzo al campo con Kevin De Bruyne e Scott McTominay che agiranno dietro la punta, Rasmus Højlund.

Ma la vera novità è in difesa: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, dovrebbe giocare Juan Jesus dal primo minuto nel terzetto arretrato con Buongiorno centrale e Mathias Olivera sul centro-sinistra. Sugli esterni di centrocampo agiranno Politano e Spinazzola.

Il Milan potrebbe arrivare al Maradona con qualche assenza di troppo. Rabiot ad esempio è reduce da un colpo al ginocchio che seppur non desti tanta preoccupazione è ancora in dubbio. Un altro che non sta passando un gran momento è Rafael Leao. Il portoghese ha dolore inguinale e sarà valutato e monitorato dallo staff medico rossonero con tanta prudenza.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte