[Video]. A Napoli piove anche nei mezzi pubblici: “Sono treni o docce termali?” 

Le piogge forti che hanno colpito la Campania si sono “fatte sentire” anche nei mezzi pubblici. Arriva infatti la denuncia dei passeggeri “piove anche qui..”. La Campania, così come altre Regioni italiane, sono state colpite da forti piogge durante la notte di ieri, a risentire del maltempo sono stati anche gli “acciacchi” di alcuni mezzi pubblici.

“Piove nei mezzi pubblici!”

Alcuni passeggeri stamattina hanno segnalato al consigliere Francesco Borrelli delle perdite d’acqua dal “tetto” e dalle “pareti” di alcuni mezzi pubblici. Il video mostra il mezzo in questione e l’acqua che fuoriesce dai bordi dei finestrini e delle pareti. “Denunciata la situazione a EAV e ANM. Esigiamo condizioni di viaggio efficienti e dignitose. Per cittadini e turisti” così Borrelli risponde al video inoltratogli.

I commenti al post di Borrelli

Il Consigliere Borrelli ha pubblicato il video della “pioggia nei mezzi pubblici” sulle sue pagine social e sotto il post non sono tardati ad arrivare i commenti di sdegno. “Da anni piove all’interno dei vagoni della Circumvesuviana (senza contare il numero di guasti dei treni, di soppressioni e interruzioni di tratte), lo sanno tutti ma non cambia mai nulla” scrive un utente ricordando i già presenti problemi di “perdite“. Qualcuno cerca invece di “alleggerire” il tutto guardando ai ‘vecchi ricordi’: “È una caratteristica…piove nei bus da quando ero studente” e ancora poi: “Il prezzo dei biglietti non si vergognano però di aumentare“.

Arrabbiati, frustrati e, ancor peggio, non sorpresi questi gli “animi” generali dei commenti e delle critiche ai mezzi pubblici. “Sono treni o docce termali?” così viene commentato il video a Borrelli.

