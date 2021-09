Brutale aggressione ieri sera a Fuorigrotta, in Via Lepanto, dove un gruppo di giovani ha preso a calci e pugni un rider 26enne all’esterno di un McDonald’s. Dalle immagini si nota la vittima a terra che fa fatica a rialzarsi, mentre qualcuno lo picchia anche con un casco. Alcuni presenti hanno ripreso la scena con i cellulari. Ignara al momento l’identità del rider e dei suoi aggressori, così come i motivi del folle gesto.

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli, intanto, sono stati allertati dal personale medico dell’ospedale San Paolo dove il giovane era appena arrivato. Per lui contusioni multiple ritenute guaribili in 21 giorni.

Grazie alle visione delle immagini di videosorveglianza i Carabinieri hanno già identificato 2 degli aggressori, un 17enne e un 15enne. Sono stati denunciati per concorso in lesioni personali. Continuano le indagini per identificare gli altri.