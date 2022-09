[VIDEO]. Rissa tra tifosi in campo, vergogna in provincia di Napoli: partita sospesa

Finisce in rissa la partita Sant’Antonio-Ercolanese, gara valida per la terza giornata della Coppa Italia di categoria. Il match è stato sospeso dopo che nell’intervallo sono scoppiati dei tafferugli sugli spalti dello stadio Vigilante Varone di Sant’Antonio Abate tra le due tifoserie che hanno invaso il rettangolo di gioco trasformandolo in un campo di battaglia scontrandosi con mazze ed aste di bandiera.

“Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di individuare i facinorosi, di denunciarli e di fare in modo di allontanarli per sempre dagli stadi. A questa gente incline alla violenza non dovrebbe essere consentito di presenziare ad alcun evento perché sono un pericolo per gli altri“ ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli a cui dei cittadini hanno inviato un filmato degli scontri.