[Video]. Terrore in Via Marina, rissa a colpi d’ascia: “La violenza si è impadronita della città” 

E’ stata utilizzata addirittura un’ascia nella rissa che ha avuto luogo un paio di notti fa in Via Marina a Napoli. Il video è stato segnalato al consigliere Borrelli che ne denuncia l’accaduto. I cittadini si dicono molto preoccupati sulle vicende che hanno spesso luogo nelle strade durante la notte.

La rissa in Via Marina

Un paio di sere fa Via Marina è stata teatro di una violenta rissa tra vari uomini, l’ascia scelta come arma da difesa/attacco è emblema dell’entità del litigio. Il video dei “rivali” è stato girato da un cittadino che ha poi prontamente inviato il contenuto multimediale al consigliere Borrelli. Quest’ultimo ha subito denunciato l’accaduto.

Nel video, girato dall’interno di una macchina, si vedono alcuni uomini intenti nel portare avanti la rissa. Come se già non fosse abbastanza incivile e potenzialmente pericolosa la rissa in se, ad aggravare la posizione dei presenti è lo strumento coinvolto. Uno di loro infatti per difendersi ed attaccare i suoi “avversari” utilizzava un ascia. Un’arma da taglio con una lama molto precisa e capace di incidere anche interi tronchi d’albero, solitamente è questo il suo utilizzo, era sventolata nel bel mezzo di Via Marina.

“Pericolo per i cittadini”

Il consigliere Francesco Borrelli commenta così l’accaduto: “Si è perso ogni controllo sul territorio. La violenza si è impadronita della città e le strade sono ormai off-limits per i cittadini perbene“. La mancata serenità che alcune situazioni creano nei cittadini complica la vivibilità della città. Borrelli spiega infatti che chi percorre la città: “per andare a lavoro, a scuola, per delle commissioni, per fare delle visite o la spesa, si espone ogni volta, di giorno o di notte, a potenziali pericoli per la propria incolumità“.

“Urgono interventi e questo lo chiediamo da anni. Invece si è fatto finta di non vedere, si è aspettato, ora la situazione è sfuggita di mano” specifica poi Borrelli. Quest’ultimo conclude in fine: “Ripristinare la sicurezza è una priorità: il territorio va continuamente presidiato ed occorrono interventi duri e determinati“.