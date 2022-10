Bonus occhiali e lenti a contatto 2023, requisiti e modalità per ottenerlo

Finalmente il via al tanto atteso bonus occhiali e lenti a contatto: sarà assegnato un voucher da 50 euro alle famiglie con Isee al di sotto dei 10mila euro.

La decisione del Governo sul bonus occhiali e lenti a contatto

Ora andiamo a vedere quali sono i requisiti per ottenerlo. In favore di famiglie con Isee inferiore a 10mila euro, c’è un supporto economico per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto. Il bonus occhiali è retroattivo. Sarà attribuito sotto forma di voucher un contributo di 50 euro. Sarà utilizzabile per l’acquisto effettuato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Il sussidio sarà per l’appunto attribuito sotto forma di voucher, per chi ne farà richiesta, o come rimborso, per chi ha già effettuato l’acquisto.

Come fare per ottenerlo

Tale supporto per ottenere il bonus occhiali sarà disponibile su un’applicazione web resa disponibile sul sito del Ministero della salute, mediante autenticazione con SPID, CIE o CNS . Sarà necessaria la verifica da parte di INPS del possesso dei requisiti ISEE, mentre il rimborso avverrà sulle coordinate IBAN, fornite al momento della registrazione insieme a copia della fattura dell’acquisto.

L’introduzione

Il bonus occhiali, come altri tipi di bonus, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2021, quando è stato istituito un Fondo per la tutela della vista con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023, e fa parte di quel pacchetto di agevolazioni fiscali pensate dal Governo per contrastare gli effetti economici della Pandemia, soprattutto per le famiglie con un reddito più basso. A due anni di distanza, il decreto attuativo, ha avuto la firma degli ex Ministri della Salute e dell’Economia Roberto Speranza e Daniele Franco. Ma manca ancora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Prima dell’operatività, tuttavia, passerà ancora del tempo, in cui dovrà anche essere predisposta la piattaforma per permettere ai cittadini di richiedere il sussidio.

Il garante per la protezione dei dati personali si è espresso favorevole a tale bonus. Ha specificato, però, che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.