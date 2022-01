Tragedia nel Casertano, mamma muore per un malore un mese dopo il parto

Giornata di dolore per la comunità di San Marco Evangelista. Vincenza Famiano, 32 anni, ha perso la vita un mese dopo aver messo alla luce il suo bambino, Christian. La giovane madre – riporta Edizione Caserta – pare sia deceduta a causa di un arresto cardiaco che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Enza – così la chiamavano amici e parenti – in passato sembrerebbe già aver sofferto di problemi cardiaci, ma la voglia di diventare madre aveva preso il sopravvento. E così, insieme al marito, aveva coronato il suo sogno, a pochi giorni dal Natale.

Dopo la gioia immensa per l’arrivo di Christian, però, è arrivato il dramma senza fine. Enza era in casa quando, improvvisamente, è stata colta da un malore. Inutili anche gli immediati soccorsi: per la neomamma non c’è stato niente da fare.

I funerali oggi, proprio nel giorno in cui il piccolo Christian compie un mese di vita.