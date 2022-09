Napoli piange Vincenzo Vanacore, addio all’inventore del progetto “L’uomo e il legno”

Lutto in città a Napoli per la morte di Vincenzo Vanacore, detto “Enzo”, aveva 65 anni. L’annuncio è arrivato da Stefania Piras: “Insieme fino all’ultimo respiro nessun ricordo andrà perso addio Vincenzo”. Vanacore era noto per aver messo in piedi il progetto sociale “L’uomo e il legno”. Il progetto nasce nel 1995 nel quartiere di Scampia, a Napoli, con lo scopo di promuovere l’integrazione attraverso l’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate. I funerali si terranno domani 2 settembre, alle 11, presso la Parrocchia Cristo Re, nel rione Berlingieri.

Il cordoglio della pagina Facebook Secondillyanum – Periferiamonews

“È venuto a mancare Vincenzo Vanacore, già presidente della Circoscrizione Secondigliano e della cooperativa ‘L’Uomo e il Legno’, impegnato nel terzo settore sui temi dei diritti civili, inclusione, legalità, lotta al razzismo e contro la violenza sulle donne, reinserimento dei detenuti, recupero dei minori a rischio. I funerali si terranno domani 2 settembre, alle 11:00, presso la Parrocchia Cristo Re, nel rione Berlingieri. Condoglianze alla famiglia” si legge su Facebook insieme ad una foto.