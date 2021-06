Uomini e Donne spesso palcoscenico di forti discussioni e azzuffate epiche. Questa volta non si tratta di Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma due napoletani. Pare anche che dietro le quinte di Uomini e Donne sia scoppiata una rissa. A rivelarlo ai microfoni di Francesco Fredella su RTL 102.5 è stato Gianluca Tornese. Come riportato dal sito di pettegolezzi Biccy, un feroce scontro sia scoppiato tra lo stesso Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro. I due ex Uomini e Donne e La Pupa e il Secchione hanno anche rotto due telecamere.

“Ho litigato Nello studio di Uomini e Donne con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere.

Chi ha pagato le telecamere rotte? Maria De Filippi e la redazione. Abbiamo sbagliato. Abbiamo alzato i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere la mano. Anche dentro lo studio di è successo il putiferio, è dovuta entrare la sicurezza, si è intromesso Gianni Sperti.

Da parte mia ci furono toni molto forti, però fu lui a venire verso di me. Avevo 21 anni, oggi ne ho 29, ma a quell’età purtroppo si fanno stupidaggini”.

