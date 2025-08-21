PUBBLICITÀ
Violenza a Villa Literno, colpito con una bottiglia in testa e derubato della paga di lavoro

Serata di violenza in piazza Garibaldi a Villa Literno quella di martedì 19 agosto, dove un uomo di 46 anni, di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito e rapinato un suo connazionale di 37 anni.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 22:30. Secondo la ricostruzione, il 46enne, insieme a un complice ancora in corso di identificazione, ha avvicinato la vittima con la scusa di chiedere una sigaretta, per poi colpirla violentemente alla testa con una bottiglia e sottrarle 420 euro, frutto della paga appena riscossa per una settimana di lavoro nei campi.

Il 37enne, ferito e in stato di agitazione, ha chiesto aiuto ai militari della Stazione locale in transito per un servizio di controllo del territorio. Accompagnato presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è stato medicato con due punti di sutura per una ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra e un trauma contusivo alla regione periorale, prima di essere dimesso.

Intanto i carabinieri hanno avviato le ricerche dei responsabili. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i due sospetti sono stati individuati a poche centinaia di metri dal luogo della rapina. Alla vista dei militari hanno tentato la fuga: uno è riuscito a dileguarsi nel buio, mentre l’altro è stato bloccato e arrestato.

Il 46enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di rapina aggravata.

Sono in corso indagini per identificare e rintracciare il complice.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

