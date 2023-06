Violenza al C.T.O., non vuole attendere il suo turno e dà in escandescenze: 51enne nei guai

PUBBLICITÀ

Ieri sera i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nell’Ospedale C.T.O. Poco prima un 51enne in stato di escandescenza – pare per i tempi di attesa – avrebbe danneggiato lievemente il vetro della porta antipanico che dà accesso al pronto soccorso. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza e denunciato l’uomo per danneggiamento ad infrastrutture pubbliche. Nessun ferito.