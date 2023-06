Frederick ucciso di botte a Pomigliano d’Arco, spunta il video dell’aggressione

PUBBLICITÀ

Si è chiusa in maniera efferata la vita di Frederick Akwasi Adofo, 43enne ghanese vittima di una violenta aggressione a Pomigliano d’Arco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato pestato in strada da due giovani. Frederick avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di un cortile condominiale dove è stato soccorso ancora in vita. Il 43enne è spirato dopo essere stato trasferito al pronto soccorso di Nola.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Stando a quanto riporta Fanpage.it, il pestaggio sarebbe stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nei filmati si vedono due ragazzi aggredire Frederick a calci e pugni. Stando a quanto emerso fino ad ora dalle indagini, si tratterebbe di giovani residenti nel complesso popolare della 219 di Pomigliano d’Arco.

