Vittorie ai campionati di ginnastica per la No Limits Secondigliano

Per la Asd No Limits Secondigliano la storia è ripetuta anche ai campionati nazionali di ginnastica artistica. Infatti lo scorso weekend alla Fiera di Rimini sul gradino più alto del podio sono saliti Edan Edward Mazzara come campione nazionale LB J1 e Valeria De Martino come campionessa nazionale LA S2.

Inoltre hanno raggiunto i successi anche Sara Bisesti vice-campionessa nazionale LA J3, Giada Passalacqua, lo scorso anno Campionessa Nazionale LB e quest’anno Vice-campionessa Nazionale LC J1, Arianna Caldiero, vice-campionessa nazionale Promogym Open, Valeria Smiraglia, vicecampionessa Nazionale LA Junior 2.

IL SUCCESSO DELL’ATLETA PARAOLIMPICA MARIACHIARA PALERMO

Quest’anno la squadra napoletana si è avvalsa del tecnico Mariachiara Palermo e della forza di Maddalena Milone che ha aperto la strada alla ginnastica artistica paraolimpica. Infatti per la prima volta nella storia un’atleta con amputazione transtibiale ha gareggiato ai campionati nazionali di Rimini conquistando il gradino più alto del podio.

Mariachiara Milone ha scritto un libro Per una Ginnastica Paralimpica nel quale ha racconto la sua esperienza nel mondo della ginnastica paraolimpica. “Le Paralimpiadi oggi ci sembrano un po’ più vicine. La squadra si complimenta con tutte le ginnaste che hanno partecipato, nonostante fosse il loro primo anno in un nuovo livello tecnico si sono tutte classificate tra le prime 10 in Italia”, queste le dichiarazioni rilasciate dall’Asd No Limits Secondigliano.