“Vogliamo giustizia per Francesca”, organizzata la fiaccolata ad Afragola

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Una fiaccolata per chiedere “giustizia per Francesca Tucci”, La manifestazione è stata organizzata dal padre Vincenzo ad Afragola, comune di residenza della famiglia. L’appuntamento è per le 18:30 di giovedì prossimo e l’iniziativa ha visto il consenso del sindaco della città del Napoletano. L’avvocato della famiglia Tucci, Francesco Petruzzi, dopo avere espresso dubbi sulle risultanze emerse dalla relazione sulla consulenza tecnica disposta dagli inquirenti ha annunciato il deposito, domani, di un’istanza alla Procura di Napoli per chiedere un nuovo accertamento tecnico ma da affidare a un collegio diverso. La 24enne è deceduta lo scorso 2 luglio, all’ospedale Cardarelli di Napoli, tre giorni dopo un intervento programmato.