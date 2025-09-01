PUBBLICITÀ
Volevano visitare gli Scavi di Pompei senza biglietto, denunciati 4 turisti spagnoli

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Continua l’efficace sinergia e l’intesa tra i Carabinieri del posto fisso Scavi e gli addetti alla vigilanza e alla sala regia del Parco Archeologico di Pompei a pochi giorni dall’episodio che ha visto un turista scozzese sorpreso con delle pietre pompeiane nel proprio zaino.

Nella domenica appena trascorsa con turisti provenienti da tutto il mondo per visitare e ammirare le meraviglie degli Scavi i carabinieri hanno denunciato 4 turisti spagnoli: si è trattato di tre ragazze e un ragazzo tra i 21 e i 26 anni.

Gli addetti alla vigilanza hanno controllato i 4 ragazzi e hanno accertato che fossero sprovvisti di ticket. Allertati i militari, è stato accertato come i turisti avessero poco prima scavalcato la recinzione entrando dal lato di via Plinio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

