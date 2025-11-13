Xavi tra i papabili in caso di addio di Conte, l’intermediario: “Sta cercando squadra…”

PUBBLICITÀ

Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma si è parlato di Xavi, leggenda del Barcellona che nelle scorse ore è stato accostato al Napoli.

Xavi cerca panchina: ecco le parole del suo intermediario sul possibile approdo a Napoli

“Allenatori spagnoli come Xavi servono a tanti club italiani. Con lui ti alleni con la palla, gli allenamenti sono molto più pratici. Che resti Conte, ma Xavi sta cercando squadra”. Queste le prime dichiarazioni di Salvatore Leonardi, intermediario dell’ex campione blaugrana, intervenuto durante la trasmissione sportiva condotta da Auriemma.

PUBBLICITÀ

Leonardi afferma: “Per ora non so nulla, non mi hanno risposto. Come caratteristiche però ci starebbe bene, ma non solo a Napoli, farebbe comodo a diverse squadre italiane. Lui è un tecnico moderno, sarebbe ottimo dal mio punto di vista”.

“Xavi gioca col 4-3-3, punta al possesso palla, quindi a giocare nella trequarti avversaria, come faceva da calciatore. Al calciatore piace fare questo gioco, perché ci si allena con la palla”. L’intermediario dello spagnolo si sbilancia, annunciando a gran voce che lo stile e il modo di giocare dell‘ex capitano del Barcellona si adatterebbe alla perfezione con le caratteristiche del club partenopeo.

In merito al possibile approdo di Xavi a Napoli, Leonardi non chiude le porte, ma anzi dichiara: “Lui è un giovane interessante e senza club. Lui è molto attento alla cantera, anche un club italiano lo aveva contattato ma lui è attento su questi dettagli per cui non è un tecnico semplice da prendere. Napoli però è una piazza graditissima per lui oggi, ci mancherebbe altro”.

A Napoli un nuovo Maradona?

Salvatore Leonardi è tra l’altro anche l’intermediario di Hernan Lopez Munoz, nipote di Diego Armando Maradona. Il giovane nipote del Pibe de Oro gioca come trequartista nell’Argentinos Juniors e secondo alcune fonti, diversi club italiani sono interessati a lui, tra cui il Napoli. A proposito di ciò, nel corso di “Salite sulla Giostra”, l’intermediario di Xavi, ha parlato anche della situazione legata al giovane ragazzo, annunciando: “Il Napoli interessato al nipote di Maradona? La trattativa è in sospeso. Altri club italiani si sono fatti avanti con Hernan, lo ha anche chiamato Scaloni”.