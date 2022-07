Young Signorino, annullato il concerto a Napoli stasera: “L’hanno aggredito a piazza Garibaldi”

Il noto trapper Young Signorino è stato aggredito a Napoli, in piazza Garibaldi. “Purtroppo l’evento del Live Set di YOUNG SIGNORINO – LIVE SET previsto per stasera – scrivono dal locale – è annullato per motivi che non competono a noi. Stamane all’arrivo a Piazza Garibaldi l’artista è stato aggredito e per forza di cose è dovuto tornare a Roma. Ci scusiamo comunque con tutti i nostri clienti”. Questo è l’annuncio della pagina social del locale Punk Tank Cafè, che avrebbe dovuto per l’appunto ospitare Young Signorino.

Young Signorino è lo pseudonimo di Paolo Caputo, trapper diciannovenne di Cesena. Nonostante la giovane età ha già un figlio ed è già stato ricoverato più volte in clinica psichiatrica. Ha rischiato la morte per overdose di psicofarmaci e, quando si è risvegliato dal coma, la sua personalità è cambiata, come sostiene lui stesso.

Per questi motivi, uniti ai testi estremamente ermetici e semplicistici, Signorino è uno dei nomi più discussi e controversi della scena trap italiana. È il rapper preferito di diversi membri della Dark Polo Gang e all’attivo non ha ancora un album.

Per ora, la sua discografia consiste in un singolo su Spotify (Haribo) e una trentina di pezzi su YouTube, alcuni di questi con il video come Intro o Mmh Ha Ha Ha. Quest’ultimo, uno dei più recenti, ha fatto molto scalpore perché la maggior parte del testo consiste in versi senza un significato preciso.

I suoi temi principali affrontati nei brani così come nei post su Instagram sono gli psicofarmaci, la droga, le donne e la filosofia del Signorino, cioè un ragazzo che veste elegante e porta i mocassini ma che in cuor suo conserva una mentalità “di strada”.