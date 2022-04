Zelensky chiede soldi e armi: “L’Ucraina ha bisogno di 7 miliardi al mese”

Tramite un videomessaggio il presidente Volodymyr Zelensky fa sapere al suo popolo che Putin ha rifiutato la tregua per la Pasqua Ortodossa. La Pasqua Ortodossa, nonostante celebri anch’essa la resurrezione di Cristo, ha delle liturgie e tradizioni diverse rispetto a quella cristiana.

Cos’è la Pasqua Ortodossa

La prima differenza con la Pasqua Cattolica e la data di ricorrenza, infatti la Pasqua Ortodossa segue il calendario giuliano e quest’anno si festeggerà il 24 aprile. La nostra ‘Domenica delle palme’ è la loro ‘Domenica dei salici’ entrambe aprono la Settimana Santa. La Pasqua Ortodossa è preceduta da due domeniche di digiuno seguite poi da un periodo di sei settimane di Quaresima. Un periodo sacro molto sentito dai credenti ortodossi. I riti sono a volte simili a quelli della Pasqua Cristiana, in entrambi i casi è vissuto come un momento di raccoglimento e preghiera. Anche nella Pasqua Ortodossa, come in quella cristiana, compare la tradizione delle uova, una su tutte quella della decorazione delle suddette.

Putin ha rifiutato la tregua per la Pasqua Ortodossa

Zelensky ha fatto sapere che la richiesta del Papa e di tutta la Santa Sede del “cessate il fuoco” per il periodo della Pasqua Ortodossa è stata rifiutata. Putin ha deciso di non rispettare la richiesta, anche durante la settimana pasquale gli ucraini non potranno respirare l’aria della pace tanto associata a questa ricorrenza e ai suoi simboli. “Questo dimostra quanto i leader di questo Stato tengano in considerazione la fede cristiana. Manteniamo comunque la nostra speranza. La speranza per la pace e che la vita vinca la morte” dichiara Zelensky nel video messaggio. Sul fronte delle relazioni internazionali diplomatiche, il Presidente ucraino ha richiesto al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale di rimuovere la Russia immediatamente.

Le parole di Zelensky sulle fosse comuni di Mariupol

Ha stimato poi la cifra approssimativa che servirebbe a Kiev per affrontare le enormi perdite consequenziali all’inizio della guerra. “7 miliardi di dollari al mese – per affrontare le perdite – devastanti perdite economiche”. Ha poi rivolto le sue parole alla Biennale di Venezia, chiedendo sostegno con “la vostra arte” ma anche “con le parole e la vostra influenza”. Parla poi del già centrale problema di Mariupol e delle sue fosse comuni.

L’analisi del NYT

Stamattina un’analisi del ‘New York Times’ ha analizzato le immagini satellitari delle fosse comuni, dopo aver pubblicato le immagini. Secondo le analisi sarebbero circa 300 le fosse scavate tra marzo ed aprile dai russi, a Manhush un villaggio nelle vicinanze di Mariupol. Lo scopo di queste scavi sarebbe il tristissimo tentativo da parte dei russi di nascondere le atrocità messe in atto a Mariupol. “La Russia ha nascosto le prove dei suoi ‘barbari’ crimini di guerra a Mariupol seppellendo i corpi dei civili uccisi dai bombardamenti in una nuova fossa comune” aveva infatti detto il sindaco di Boyschenko.

L’amministrazione ha annunciato che potrebbero esserci circa 9000 civili nelle fosse di Manhush. Il pieno potere sulla città di Mariupol sembra essere confermato da una chat di Telegram del capo della Cecenia. Su Telegram pare aver affermato: “Mariupol è nostra!… La città è stata presa definitivamente e completamente“. Continua poi Ramzan Kadyro: “L’edificio amministrativo strategicamente importante dello stabilimento Azovstal è sotto controllo e tutto il territorio adiacente è stato sgomberato“. Spiega poi che tutto quello che resta dei nazionalisti ucraini “è stato bloccato sotto uno spesso strato di cemento e acciaio all’interno dell’impianto“.

La risposta americana

Gli Stati Uniti parlano però dell’ennesimo “Putin show”. “Noi capiamo che le forze ucraine continuano a tenere la loro posizione a Mariupol e c’è ogni ragione di credere che lo show del presidente Putin che abbiamo visto nelle ultime ore sia ancora disinformazione del loro trito e ritrito copione” dice il portavoce Ned Price. Parlando del Donbas poi affermano che “Le forze della Russia non hanno compiuto nessun progresso significativo“.

Biden dall’Oregon rincara la dose: “Quando è stato eletto, Putin pensava che avrebbe distrutto agevolmente la Nato, scommette che l’Occidente si dividerà. Ancora una volta, gli dimostreremo che si sbagliava“. Gli stessi USA hanno fatto poi sapere di star collaborando con, Irina Venediktova, procuratrice generale ucraina, sulle indagini per i crimini di guerra commessi da Mosca.

Zelensky a Fmi, l’Ucraina ha bisogno di 7 miliardi al mese

L’Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per affrontare le ‘devastanti perdite economiche’ inflitte dalla Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, durante un collegamento video, ai leader del Fmi. ‘L’esercito russo mira a distruggere tutto ciò che può servire da base economica per la vita degli ucraini. Ciò include stazioni ferroviarie, supermercati, petrolio, raffinerie’, ha aggiunto. La Banca mondiale stima in 60 miliardi di dollari i danni a edifici e infrastrutture ucraine a causa della guerra e il conto è destinato a salire. Per il premier di Kiev Shmyhal la ricostruzione del Paese costerà almeno 600 miliardi di dollari.