Le mani dei clan sugli ospedali, sorpresa dalla Cassazione: annullate due ordinanze

Decisione a sorpresa della Cassazione nei riguardi di due indagati coinvolti nel maxi blitz che nell’ottobre scorso decapitò il clan Cimmino del Vomero, gruppo a cui l’ormai ex boss Luigi Cimmino ha inferto il colpo finale con la sua decisione di pentirsi (leggi qui l’articolo). Gli indagati erano coinvolti, secondo le indagini, nell’alterazione di gare di appalto ospedaliere, estorsioni alle ditte operanti presso le predette strutture: servizio di trasporto ammalati, onoranze funebri, imprese di costruzione, imprese di pulizie. Tra essi due uomini su cui ieri si è pronunciata la Corte di Cassazione. Quest’ultima ha annullato in toto l’ordinanza a carico di Salvatore Zampini: l’uomo risponde di associazione camorristica e estorsione. La Suprema Corte ha annullato con rinvio con nuovo giudizio presso il Tribunale del Riesame. Per Giovanni Napoli la Cassazione ha invece annullato relativamente alle misure cautelari ritenendo la misura eccessiva nei riguardi dell’indagato. Pienamente accolte dunque le argomentazioni dei legali dei due, gli avvocati Antonietta e Francesco Genovino.

Le accuse contro Zampini e Napoli

Zampini, dipendente della Romeo, secondo la Procura, avendo mansioni di addetto alle pulizie e sanificazione, avrebbe agevolato il gruppo del Vomero fornendo ai componenti di esso informazioni riguardo alle ditte titolari di appalti presso la struttura ospedaliera da sottoporre ad estorsione, nonché fungendo da mediatori tra i responsabili e i referenti delle stesse ditte e il clan. Napoli invece, indicato come organico al clan Licciardi, avrebbe partecipato alla spartizione degli introiti derivanti dalle estorsioni ai danni dei titolari di appalti presso le strutture ospedaliere divenendo col tempo anello di congiunzione con i vertici dei Cimmino che gli avrebbero recapitato ogni mese la somma di 1500-2mila euro. Accuse tutte fortemente ridimensionate dalla decisione della Suprema Corte che ha accolto le argomentazioni dei suoi legali.