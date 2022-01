Napoli senza pace, Zielinski positivo al Covid: ha giocato contro la Juve e si è allenato con i compagni

Piotr Zielinski è affetto dal Covid. È quanto è emerso ieri dai tamponi che il Napoli ha fatto a tutti i suoi giocatori. Zielinski era già nella lista in quarantena dell’Asl Napoli 2 Nord perché era stato in contatto con persone ammalate e non aveva ancora il super green pass, ma ha giocato a Torino con la Juve giovedì scorso e si è allenato con i compagni a Castel Volturno. Zielinski, comunica il Napoli, è ora in isolamento.

Il Napoli contro con la Sampdoria ha positivi Meret, Malcuit, Lozano, Osimhen, Koulibaly, Mario Rui, oltre all’allenatore Spalletti. (ANSA).

“Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto: sono contento di iniziare questa nuova avventura e voglio ringraziare la società. Ci vediamo a luglio, all for one!”. Sono queste le prima parole di Lorenzo Insigne da giocatore del Toronto, arrivate sul profilo Instagram del clun canadese, che ha commentato le immagini descrivendole come “Un momento storico”. Alcuni tifosi partenopei, però, non hanno apprezzato la scelta dell’attuale capitano azzurro che oltre a lasciare la propria città, ha dedicato qualche parola di troppo ai suoi prossimi supporters. Considerando, dunque, quel messaggio come una ‘mancanza di rispetto’. Alcuni di questi, addirittura, hanno chiesto che la fascia venga già lasciata a Mertens.