Zielinski suona il riscatto: “Napoli favorito? Si vedrà, noi siamo forti”

PUBBLICITÀ

L’ex fantasista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato della sua situazione all’Inter ai microfoni di Sport Mediaset: ambizioni, infortuni e scudetto.

Le parole del polacco

Durante la sosta nazional, Piotr Zielinski si è reso protagonista di una grande prestazione contro la Finlandia. Suo l’assist a Robert Lewandowski per la vittoria per 3-1 della sua Polonia. Ha raccontato a Sport Mediaset come la pensa sulla questione infortuni e prestazioni come centrocampista dell’Inter:

PUBBLICITÀ

“Sono partito subito con piccoli infortuni che non mi hanno mai permesso di essere al top, poi ne è arrivato uno quando stavo prendendo la fiducia giusta e trovano la continuità mia. Purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno nella mia prima stagione all’Inter, ma è andata bene e sono contento. Quest’anno voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter, con qualità e potrò dare tanto alla squadra”.

Il centrocampista ex Napoli ha poi aggiunto le sue sensazioni sulla nuova stagione. Un annata che potrebbe riscattarlo ed essere considerato nuovamente un top player. L’obiettivo è tornare il grande giocatore che si vedeva con la maglia del Napoli.

“Io sono disposto a tutto, posso giocare ovunque a centrocampo, dove mi metterà il mister darò il mio massimo e quindi in base al modulo penso mi troverà bene comunque. Per la finale di Champions contro il PSG nessuno strascico, fa parte del passato. L’Inter deve sempre puntare in alto in tutte le competizioni”.

I ricordi di Napoli

“Il Napoli è la squadra favorita per la vittoria dello scudetto?”

“Chi è favorito? Si vedrà, noi siamo forti, abbiamo tantissime qualità, cercheremo di arrivare alla fine della stagione in cima”.

Parole molto determinate quelle di Zielinski, gli obiettivi dell’Inter sono ben fissati e lui vuole farne parte a tutti i costi.

Piotr Zielinski è arrivato a Milano dopo 8 stagioni con la maglia del Napoli. Società che lo ha cresciuto calcisticamente, ma che poi lo ha ‘consegnato’ a parametro 0 ai rivali dell’Inter.