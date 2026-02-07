Zoe Trinchero, 17enne strangolata e gettata nel fiume dopo una serata con gli amici

PUBBLICITÀ

Dramma nella notte a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita all’interno del rio Nizza, in un tratto che attraversa il centro abitato. L’ipotesi prevalente degli inquirenti è quella dell’omicidio.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando un residente, affacciandosi alla finestra della propria abitazione, ha notato un corpo nel corso d’acqua. Avvicinatosi al punto segnalato, l’uomo ha incontrato un gruppo di giovani amici della ragazza, che avevano trascorso la serata con lei e che, non vedendola rientrare, avevano iniziato a cercarla. I ragazzi hanno tentato di estrarre il corpo dall’acqua e hanno immediatamente allertato il 118, ma all’arrivo dei soccorsi per la giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che insieme alla Procura di Alessandria stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. Le prime attività investigative si stanno concentrando sulle testimonianze degli amicie sulla ricostruzione delle ultime ore di vita della 17enne. Il primo esame medico-legale ha rilevato la presenza di lesioni compatibili con uno strangolamento, un elemento che rafforza l’ipotesi di una morte violenta. Saranno ulteriori accertamenti autoptici a fornire un quadro più preciso.

Nelle ore successive al ritrovamento, la tensione è salita in città. Un gruppo di residenti si è radunato sotto l’abitazione di un uomo di origine straniera, residente da anni in paese e affetto da disturbi psichici, indicandolo come possibile responsabile. I carabinieri sono intervenuti per evitare un linciaggio, accompagnando l’uomo in caserma a scopo precauzionale. Al momento, tuttavia, non risulta indagato né formalmente accusato. Le indagini proseguono.