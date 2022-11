ZTL Piazza Dante, arriva la decisione dell’Amministrazione sulla proroga

E’ stata predisposta la proroga, per un ulteriore periodo di pre-esercizio fino al 30 novembre prossimo, per i varchi telematici di controllo degli accessi di “Via Toledo, altezza via dei Pellegrini” in direzione via Pessina e “Piazza Dante” in direzione via Toledo.

La decisione al fine di consentire il completamento del procedimento tecnico amministrativo in corso.

Le dichiarazioni dell’assessore De Iesu

Interpellato sull’argomento da InterNapoli.it, l’assessore con delega alla polizia Municipale Antonio De Iesu dice: «L’amministrazione comunale avvierà una riflessione accurata, anche in virtù di quanto espresso dalla commissione Infrastrutture e Mobilità, che è speculare al consiglio comunale, insieme alle associazioni di categoria, lo stesso consiglio comunale, i comitati civici e le Municipalità Due e Quattro. Ricordiamoci che la Ztl nell’area di piazza Dante fu istituita con una delibera di giunta nel 2012 (amministrazione di Luigi de Magistris ndr.). Successivamente, nel 2020, per permettere i lavori nella zona di via Cirillo e nelle vicinanze, la zona a traffico limitato in quel tratto fu sospesa».

De Iesu tiene a chiarire un punto. «In questi 15 giorni di pre-esercizio, grazie all’apporto della Polizia municipale, contiamo di informare adeguatamente la cittadinanza perchè in molti non sanno del provvedimento. Vogliamo abituare i cittadini e chi passerà in questi 15 giorni nella zona della Ztl in piazza Dante – conferma l’ex questore di Napoli – non sarà multato».

Dunque cosa succederà? «Approfondiremo la questione in questi 15 giorni. Ricordiamoci che per abrogarla c’è bisogno di una nuova delibera di giunta comunale, visto che 10 anni fa ci fu una delibera che la istituì. Ma questa nuova delibera deve essere preceduta da un’istruttoria in cui si indica il percorso prescelto. Ovviamente, quest’istruttoria sarebbe redatta prima della data di piena istituzione della Ztl prevista per il 1 ottobre» sottolinea ancora Antonio De Iesu.