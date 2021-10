Giornata nera oggi per Napoli, la città piange due figli nel giro di poche ore. Ragazzi accomunati – oltre che dalla giovane età – da un terribile destino. Mario Ambrosiano e Antonio Basile, 17enni rispettivamente di Barra e Afragola, sono deceduti in seguito a due incidenti stradali.

Barra piange Mario Ambrosiano

Il primo è avvenuto ieri sera a Barra su corso Bruno Buozzi, all’altezza di via Spinelli. Mario si trovava a bordo di uno scooter (guidato da un amico), quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile in sosta che si stava riammettendo nella circolazione. Il motorino, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato la fiancata della vettura per poi abbattere alcuni paletti di protezione del marciapiede. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tempestivamente soccorso i due giovani feriti. Ad avere la peggio è stato Mario Ambrosiano che, purtroppo, è arrivato già privo di vita all’Ospedale del Mare. Il conducente dello scooter è stato invece ricoverato all’ospedale San Paolo in condizioni che non vengono giudicate gravi.

Lacrime ad Afragola per Antonio Basile

Ha lottato con un leone per tre mesi, ma non ce l’ha fatta. L’area Nord di Napoli piange un’altra giovane vittima. Antonio Basile, 17enne di Afragola, è morto stamattina. Era rimasto ferito dopo un tragico incidente ad Arzano avvenuto 3 mesi fa. Era in coma farmacologico. I medici le hanno tentate tutte ma Antonio purtroppo oggi è deceduto.