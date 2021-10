Un Posto al Sole cambia orario? I fans pronti ad opporsi alla decisione Rai

Mentre il cast di prepara a festeggiare i 25 anni di puntate, potrebbe esserci una grande novità per Un Posto al Sole. La soap made in Napoli potrebbe subire un cambio di orario, dalle 20.45 alle 18.30.

Dagospia, infatti, riferisce che il direttore di Rai3, Franco di Mare, stia pensando a un cambiamento di palinsesto per inserire, al posto della soap, una nuova striscia quotidiana affidata a Lucia Annunziata che si scontrerebbe, così, con Lili Gruber su La7, Barbara Palombelli su Rete4 e il TG2 Post su Rai2.

Un Posto al Sole, fan sul piede di guerra

Un posto al sole è un programma che gode di ottima salute, sia sul fronte degli ascolti sia su quello dell’apprezzamento del pubblico, ma che rischia di morire per lo spostamento ad un orario piuttosto difficile e scomodo per le molte persone che lo seguono e che lavorano. Un’ingiustizia bella e buona nei confronti di un prodotto storico che va in onda dal 21 ottobre del 1996, con all’attivo 5.799 puntate per un totale di 104.382 scene girate e che ha una media di spettatori vicina a 1,6 milioni ogni giorno.

Importante traguardo per Un posto al sole, la soap Rai made in Napoli. Quest’anno festeggia 25 anni. La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996. Da allora sono state trasmesse 5.799 puntate; 125 registi si sono avvicendati in 24 anni e 8 sono quelli in carica per Fremantle e 120 per Rai. Un posto al sole – “UPAS” per la numerosa e sempre crescente community di fan – è il daily drama più longevo della televisione italiana, seguito da una media di circa 1,6 milioni di telespettatori con picchi di share pari all’8,5% (relativi al periodo 1 settembre-15 ottobre 2021).

La serie, prodotta da Rai Fiction, Fremantle in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Napoli, intreccia i temi classici del daily drama. Ovvero amori, intrighi, vendette, gelosie, amicizia – al vissuto quotidiano e al sociale. Criminalità organizzata, tossicodipendenza, violenza sulle donne e stalking, bullismo, ludopatia, adozione e infanzia, ecologia e difesa dei diritti degli animali sono solo alcune delle tante tematiche affrontate in questi 25 anni.

Una menzione speciale va agli oltre 2000 attori che si sono avvicendati tra i quali ricordiamo i “veterani”, presenti sin dalle prime stagioni. Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Germano Bellavia, Claudia Ruffo, Alberto Rossi, Peppe Zarbo, Nina Soldano, Riccardo Polizzy Carbonelli, Michelangelo Tommaso e Maria Giulia Cavalli.