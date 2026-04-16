70 miliardi al lavoro e 9mila vite salvate dai contratti ‘pirata’, i numeri della UILTuCS Campania

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Nei giorni 21 e 22 aprile 2026, la Mostra d’Oltremare ospiterà il XIII

Congresso della UILTuCS Campania. Dal tema “Vite che Contano”,

l’evento vedrà la partecipazione di oltre 200 delegati eletti in decine di

assemblee aziendali e territoriali. Un percorso che si riallaccia alla grande

Assemblea Nazionale del marzo 2023, sempre a Napoli, che pose l’accento

sullo sblocco di contratti fermi da anni, come quello della Vigilanza

(bloccato da oltre un decennio).

In un’economia regionale e nazionale sempre più a trazione terziaria,

l’azione della UILTuCS nei rinnovi contrattuali di Turismo, Commercio e

Servizi ha determinato un trasferimento vitale di risorse dalle imprese al

lavoro, quantificabile in circa 70 Miliardi di Euro.

La battaglia vinta contro il “Lavoro Povero” e i Contratti Pirata

Oggi il terziario è afflitto da part-time involontari, orari massacranti e

disuguaglianze. Un “lavoro povero” aggravato dai contratti pirata (firmati

da sigle non rappresentative) che sottraggono in media 6.000 euro annui a

ciascun lavoratore.

In Campania, la UILTuCS ha imposto un’inversione di rotta: unendo le

forze con Filcams CGIL e Fisascat CISL, le mobilitazioni hanno permesso

di sostituire questi contratti “farlocchi” con accordi più tutelanti. Il

risultato? Circa 9.000 lavoratori campani hanno ritrovato la giusta

applicazione contrattuale.

Vertenze, Territori e Numeri: i risultati raggiunti

L’azione sindacale sul territorio ha portato a traguardi concreti e al rinnovo

degli accordi integrativi:

* Grande Distribuzione: Recupero occupazionale e reddituale per i

circa 200 lavoratori dell’ex Ipercoop di Afragola e dell’ex Auchan

di Nola, grazie all’intesa tra sindacato, Regione e azienda

subentrante.

* Servizi in Appalto: Vinte le vertenze sui cambi d’appalto (Vigilanza

e Sicurezza, Multiservizi, Mense) facendo prevalere le ragioni dei

lavoratori contro le logiche del massimo ribasso.

* Turismo: Tutela dei diritti e rinnovo di storiche contrattazioni in

tutto il territorio, da Napoli alle Isole del Golfo, dalla Penisola

Sorrentina alle Costiere Amalfitana e Cilentana.

* Difesa dell’occupazione: Continua senza sosta l’impegno

quotidiano, come per la salvaguardia del posto e del reddito dei 30

dipendenti del Burger King alla Stazione Centrale di Napoli.

Parallelamente, il lavoro di squadra con le altre sigle e gli Enti Bilaterali

Regionali ha garantito investimenti concreti per il sostegno alle famiglie,

allo studio e alla formazione professionale.

Crescita e prossime sfide

Un impegno premiato dalla fiducia: in questi anni la UILTuCS Campania è

cresciuta di circa 1.000 iscritti, radicandosi in tutte le province, fino a

Salerno che ha appena celebrato il suo congresso il 13 aprile.

Dal 22 aprile, a congresso concluso, si ripartirà per costruire un mercato

del lavoro basato sulla qualità. Le priorità: rinnovi contrattuali in tempi

certi, stipendi adeguati al costo della vita e un freno alla drammatica

“emigrazione di competenze” dei nostri giovani. Sempre in prima linea,

con spirito di servizio, al fianco di chi lavora nel Turismo, nel Commercio

e nei Servizi.

I Numeri e le Vertenze Vinte da evidenziare

I Numeri Chiave:

* 70 Miliardi di Euro: Le risorse economiche trasferite dalle imprese ai

lavoratori grazie ai rinnovi contrattuali (Turismo, Commercio e

Servizi).

* 9.000: I lavoratori in Campania a cui è stata garantita la giusta

applicazione contrattuale, strappandoli ai contratti pirata.

* 6.000 Euro: La cifra annua persa in media da ogni singolo lavoratore

a causa dei contratti non rappresentativi.

* +1.000: I nuovi iscritti alla UILTuCS in Campania nel corso di questi

anni.

* 200: I delegati eletti attesi alla Mostra d’Oltremare il 21 e 22 aprile

2026.

Le Vertenze Vinte e in Corso:

* Vittoria sui Contratti Pirata: Sostituzione dei contratti firmati da

sindacati non rappresentativi con quelli tutelanti firmati da UILTuCS,

Filcams CGIL e Fisascat CISL.

* Salvataggio ex Ipercoop (Afragola) ed ex Auchan (Nola): Recupero

occupazionale e reddituale per circa 200 lavoratori grazie all’intesa

con Regione e azienda subentrante.

* Vittorie sui Cambi d’Appalto nei Servizi: Tutela dei lavoratori di

Vigilanza, Sicurezza Privata, Multiservizi, Mense aziendali e

scolastiche contro le logiche del massimo ribasso.

* Tutela nel Turismo: Rinnovo di storiche contrattazioni su tutto il

territorio (Napoli, Isole del Golfo, Costiere Sorrentina, Amalfitana e

Cilentana).

* Vertenza in corso (Burger King): Battaglia per la salvaguardia

dell’occupazione di 30 lavoratori alla Stazione Centrale di Napoli e

nel resto della regione.