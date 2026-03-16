A Posillipo ha aperto Chubby Smash: il nuovo tempio dello smash burger americano

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Una nuova apertura dedicata allo street food è arrivata a Posillipo. In via Francesco Petrarca 93 ha aperto Chubby Smash, locale specializzato in smash burger che porta anche a Napoli una tecnica di cottura tipica degli Stati Uniti, ancora poco diffusa in città.

Il locale, che ha aperto le sue porte il 7 marzo, si trova a pochi passi dal celebre curvone panoramico di Posillipo, uno dei punti più suggestivi del quartiere affacciati sul Golfo di Napoli. Qui l’idea è semplice ma efficace: prendere il proprio burger da asporto e gustarlo poco più avanti, con una delle viste più iconiche della città.

Chubby Smash nasce con un format take away puro, senza posti a sedere, pensato per uno street food veloce ma curato. L’obiettivo è proporre un’esperienza gastronomica che unisca la cultura del burger americano alla qualità delle materie prime del territorio campano. La posizione strategica, in uno dei punti più frequentati del quartiere, rende il locale un nuovo riferimento per chi passeggia lungo la panoramica di Posillipo e cerca qualcosa di veloce da mangiare senza rinunciare alla qualità.

Menù essenziale e dessert d’autore

Il cuore dell’offerta è lo smash burger, preparato secondo il metodo americano: la carne viene schiacciata direttamente sulla piastra durante la cottura, creando una superficie croccante e caramellizzata che esalta il sapore del burger.

Il menù è volutamente essenziale e ruota attorno a quattro panini fissi, pensati per valorizzare la tecnica di cottura e gli ingredienti selezionati. Non manca anche un’opzione vegetariana, per ampliare l’offerta e intercettare gusti diversi. Accanto ai burger trovano spazio anche appetizer preparati in casa, mentre la parte dolce è affidata alla creatività del pasticciere Massimo Siani, che firma il dessert del locale.

La filosofia gastronomica di Chubby Smash punta a portare a Napoli uno street food internazionale senza rinunciare al legame con il territorio. Per questo nella preparazione dei panini vengono utilizzati anche prodotti di produttori locali campani, creando un incontro tra tecnica americana e ingredienti del territorio.

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Chubby: l’iconica mascotte del brand

A dare identità al progetto c’è Chubby, la mascotte del locale. Il personaggio è rappresentato con una macchia di salsa rossa sulla guancia ed è destinato a diventare il protagonista della comunicazione del brand. Attorno a questa figura è stato costruito un vero e proprio universo visivo, sviluppato con il contributo di fumettisti che stanno lavorando alla narrazione del personaggio. Il messaggio alla base della mascotte è chiaro: valorizzare chi spesso viene giudicato dall’aspetto ma riesce comunque a dimostrare il proprio valore.

Con questa nuova apertura, Chubby Smash punta quindi a portare a Posillipo non solo un nuovo street food dedicato agli smash burger, ma anche un progetto creativo che unisce gastronomia, comunicazione e cultura pop. Nel frattempo, per molti l’esperienza ideale resta una sola: prendere il proprio burger e gustarlo poco più avanti, davanti al panorama del Golfo di Napoli.