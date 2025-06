A Torre del Greco nascondeva 7 panetti di hashish e 700 euro: arrestato 32enne

PUBBLICITÀ

Nella serata di venerdì, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un uomo di 32 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto in via Sorrentino, dove i poliziotti, nel corso di un pattugliamento, hanno notato il soggetto aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di un’abitazione.

Insospettiti, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a controllo. La perquisizione ha portato al ritrovamento di 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 700 grammi, e 700 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

PUBBLICITÀ

Per questi motivi il 32enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nel quadro delle attività rafforzate dalla Polizia di Stato nella provincia, con l’obiettivo di colpire i traffici illeciti e rafforzare il controllo del territorio.

PUBBLICITÀ