Accoltella la nonna e la uccide, la 16enne confessa: si ipotizza lite in famiglia

Avrebbe confessato il delitto della nonna 76enne la ragazza di 16 anni arrestata ieri sera dai carabinieri a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. Il dramma, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, potrebbe essere maturato nel contesto di una lite familiare. La giovane avrebbe riferito ai carabinieri di essere stata colpita per prima, come riporta Il Mattino. La vittima è Ermenegilda Candreva, 76enne conosciuta in paese come Gilda. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della donna in via Tavernelle, nel cuore del comune cilentano, attorno alle ore 19,00 di ieri, lunedì 7 novembre 2022. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno, sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Fabiola Garello, insieme ai colleghi di Capaccio Scalo.

Le prime ricostruzioni ipotizzano una lite familiare degenerata in violenza: la ragazza dice che la nonna l’ha colpita per prima

La nonna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita alla schiena e sarebbe deceduta per le ferite riportate. Anche la nipote, studentessa 16enne, avrebbe riportato ferite ad un braccio e sarebbe stata medicata per questo all’ospedale di Eboli. Agli investigatori la ragazza avrebbe confessato di avere colpito la nonna, ma, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, avrebbe anche aggiunto di essere stata colpita per prima. Soltanto l’esito dell’esame autoptico sul corpo della 76enne e l’esame degli altri elementi raccolti dalla scientifica potrà però aiutare a chiarire cosa sia effettivamente avvenuto. L’ipotesi, al momento, resta quella di una lite domestica sfociata nel sangue, i cui motivi sono ancora sconosciuti.

I carabinieri, intanto, ieri sera hanno sequestrato l’arma del delitto. Un coltello a serramanico. La ragazza, secondo alcune testimonianze, sarebbe poi uscita dall’abitazione sotto choc e si sarebbe seduta in strada piangendo con gli abiti sporchi di sangue. Ai carabinieri avrebbe ammesso le proprie responsabilità, e cioè di aver ferito a morte la nonna, in preda alla disperazione. Hanno poi trasportato la ragazza all’Ospedale di Eboli per le cure del caso, qui è rimasta in stato di fermo e piantonata. La Procura di Salerno ha disposto l’autopsia sul corpo della donna 76enne. (Fanpage)