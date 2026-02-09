PUBBLICITÀ
Accoltellano un 29enne in strada a Napoli, arrestati due giovani per tentato omicidio

Gianluca Spina
Ieri in tarda serata i Carabinieri della PMZ e del nucleo operativo Stella hanno arrestato per tentato omicidio due marocchini di 26 e 31 anni. Entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in piazza Leone, poco dopo aver accoltellato un connazionale del 97. Anche questo irregolare e senza dimora. I due, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e arrestati. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.

