Accoltellano un 29enne in strada a Napoli, arrestati due giovani per tentato omicidio

Ieri in tarda serata i Carabinieri della PMZ e del nucleo operativo Stella hanno arrestato per tentato omicidio due marocchini di 26 e 31 anni. Entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in piazza Leone, poco dopo aver accoltellato un connazionale del 97. Anche questo irregolare e senza dimora. I due, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e arrestati. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.