Accoltellato in strada Napoli, identificati gli aggressori

PUBBLICITÀ

Domenica scorso due stranieri hanno accoltellato un connazionale, ferendolo gravemente a Porta Capuana. “Solo il coraggioso intervento di alcuni passanti, che non si sono voltati dall’altra parte e sono accorsi per fermare l’aggressione, ha evitato conseguenze ancora più drammatiche” scrive un testimone inviando la segnalazione al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Sul posto sono intervenuti ben 18 carabinieri – prosegue il cittadino – che sono riusciti a bloccare i due aggressori, mentre la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale con vistose ferite sanguinanti”.



“Quanto accaduto a Porta Capuana è inaccettabile. Nonostante la zona rossa continuiamo ad assistere a episodi di violenza estrema, con persone accoltellate in mezzo alla strada, sotto gli occhi dei cittadini. Scene da far west che non possono diventare normalità. Servono controlli costanti, presenza fissa delle forze dell’ordine, interventi mirati e soprattutto pene certe per chi commette questi crimini. Chi semina terrore e violenza non può circolare liberamente nelle nostre città”. Lo ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

PUBBLICITÀ