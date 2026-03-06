Accoltellata su un bus al Vomero e tenuta in ostaggio, la donna non è in pericolo di vita

PUBBLICITÀ

Attimi di terrore nella serata di ieri al Vomero, dove una donna è stata accoltellata all’interno di un autobus mentre il mezzo transitava in via Simone Martini.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha improvvisamente estratto un coltello e ha aggredito la passeggera sotto gli occhi delle altre persone presenti sul bus. La situazione è precipitata in pochi istanti: l’uomo ha poi trattenuto la donna sotto la minaccia dell’arma per circa quindici minuti, scatenando il panico tra i presenti.

Alcuni passeggeri hanno tentato di intervenire per aiutare la vittima e bloccare l’aggressore, mentre qualcuno ha allertato le forze dell’ordine. La tensione è rimasta altissima fino all’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, che sono riusciti a fermare l’uomo e ad arrestarlo. Prima dell’intervento dei militari l’aggressore aveva anche rischiato il linciaggio da parte dei presenti.

L’uomo, un 39enne di Pianura, non conosceva la vittima. Ai carabinieri avrebbe raccontato di aver agito senza un motivo preciso, spiegando di aver compiuto il gesto per attirare l’attenzione.

Durante le verifiche è emerso che il 39enne era già in cura per problemi psichiatrici. È stato arrestato con le accuse di lesioni personali gravi e sequestro di persona.

Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato addosso all’uomo anche una seconda lama.

La donna ferita è stata trasportata all’ospedale Cardarelli. È ricoverata ma non è in pericolo di vita.